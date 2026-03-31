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Centessa Pharma bondit après qu'Eli Lilly a accepté de la racheter pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions cotées en bourse de Centessa Pharmaceuticals CNTA.O 260y.F augmentent de 45,9 % à 40,25 $ avant la mise sur le marché ** Eli Lilly LLY.N va acheter le développeur de médicaments basé à Boston et à Londres pour un montant maximum de 7,8 milliards de dollars ** La contrepartie initiale en espèces représente une valeur totale d'environ 6,3 milliards de dollars, avec un montant supplémentaire d'environ 1,5 milliard de dollars dépendant de certaines étapes, selon les entreprises ** L'acquisition permettra à LLY d'élargir son portefeuille de neurosciences et ses capacités dans le domaine de la médecine du sommeil

** A la dernière clôture, CNTA a progressé de 10,3% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENTESSA SP ADS
27,5800 USD NASDAQ -3,90%
ELI LILLY & CO
886,660 USD NYSE +0,97%
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