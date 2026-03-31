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Centessa atteint un niveau record grâce au rachat d'Eli Lilly pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 mars - ** Les actions de Centessa Pharmaceuticals cotées aux États-Unis CNTA.O , 260y.F augmentent de44,4 % pour atteindreun sommet historique de 39,83 $ ** Eli Lilly LLY.N achètera le développeur de médicaments basé à Boston et à Londres pour un montant maximum de 7,8 milliards de dollars ** La contrepartie initiale en espèces représente une valeur totale d'environ 6,3 milliards de dollars, avec un montant supplémentaire d'environ 1,5 milliard de dollars dépendant de certains jalons, selon les entreprises

** L'acquisition permettra à LLY d'élargir son portefeuille de neurosciences et ses capacités dans le domaine de la médecine du sommeil

** Nous pensons que l'acquisition de CNTA par LLY est judicieuse, mais il est possible que d'autres soumissionnaires interviennent, étant donné que CNTA est le meilleur de sa catégorie, déclare Kostas Biliouris, analyste chez Oppenheimer

** Les actions de Lilly ont augmenté de 2,7 % à 910,60 $

** L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre

** A la dernière clôture, CNTA était en hausse de 10,3 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENTESSA SP ADS
39,9350 USD NASDAQ +39,15%
ELI LILLY & CO
911,125 USD NYSE +3,76%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/03/2026 à 17:01:52.

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