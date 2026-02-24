CenterPoint Energy chute après une émission obligataire convertible rehaussée à 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de CenterPoint Energy CNP.N , fournisseur d'électricité et de gaz, ont baissé de 0,9 % à 42,50 $ au début de la journée de mardi après une augmentation supérieure à l'objectif

** CNP, basée à Houston, au Texas, a annoncé lundi soir le prix () pr

n placement d'obligations convertibles à 2,875 % d'une valeur de 600 millions de dollars, échéant en mai 2029

** La taille de l'offre a été rehaussée, passant de 550 millions de dollars (); le prix de conversion initial de 53,61 dollars représente une prime de 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 42,89 dollars

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le remboursement du papier commercial et d'autres dettes

** Même en tenant compte du mouvement de la séance, les actions de CNP sont en hausse d'environ 11 % depuis le début de l'année et dépassent largement la progression d'environ 8,5 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** Jeudi dernier, la société

a affiché une hausse () de son bénéfice au 4ème trimestre et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente

** 9 des 17 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; 8 comme un "maintien"; PT médian de 44 $, selon les dernières données de LSEG