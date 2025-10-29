Centene revoit à la hausse ses perspectives annuelles après un bénéfice trimestriel inattendu ; le cours de l'action augmente

(Ajout de détails sur la charge de dépréciation aux paragraphes 2 et 3, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

Centene CNC.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir annoncé un bénéfice surprise au troisième trimestre, aidé par un faible taux d'imposition, ce qui a fait grimper le cours de son action de plus de 10% dans les échanges de pré-marché.

La société a également enregistré une dépréciation du goodwill hors trésorerie de 6,7 milliards de dollars après une analyse quantitative qui a entraîné une perte nette de 13,50 dollars par action au troisième trimestre.

Le projet de loi fiscale et budgétaire du président Donald Trump a eu diverses implications, y compris des impacts potentiels sur les effectifs de son activité Medicaid, ainsi que le non-renouvellement des crédits d'impôt sur les primes pour les plans Obamacare, a déclaré Centene.

Ces facteurs, ainsi qu'une forte baisse du cours de l'action de la société, qui a chuté de 45 % depuis le début de l'année, l'a incitée à effectuer l'analyse, a-t-elle déclaré.

"Le cours de l'action de Centene semble inverser les pertes de la semaine dernière puisque la crainte d'une réduction des prévisions ne s'est pas concrétisée", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté d'au moins 2,00 dollars par action en 2025, ce qui est supérieur à sa prévision précédente d'environ 1,75 dollar. Les analystes avaient estimé un bénéfice de 1,68 $, selon les données compilées par LSEG.

Le taux d'imposition pour le troisième trimestre était de 0,6 %, contre 22,9 % il y a un an.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action au troisième trimestre, contre une perte de 14 cents estimée par les analystes.