Celyad Oncology publie ses résultats financiers pour l'année 2023 ainsi que les récents évènements marquants

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 04 avril 2024, 07h00 CET; information règlementée - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société”), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année 2023 au 31 décembre 2023 et présente une mise à jour de ses activités.



Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim de Celyad Oncology, commente : “ Au cours des deux dernières années, Celyad Oncology a opéré un changement stratégique important, avec l'ambition de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'immunothérapie et plus précisément des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Je suis heureux d'annoncer que, tout au long de l'année écoulée, le travail et le dévouement de toute l'équipe de Celyad Oncology ont généré des réalisations remarquables et des changements positifs dans l'ensemble de la société, confirmant le potentiel de création de valeur de nos choix stratégiques.”