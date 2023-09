Celyad Oncology Présente ses Résultats Financiers pour le Premier Semestre de 2023 et les Récents Evénements Marquants de son Activité

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 4 septembre 2023, 22h00 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la "Société" ou « Celyad Oncology ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers et de ses récents développements commerciaux pour le semestre clos le 30 juin 2023.





- Georges Rawadi a été nommé Chief Executive Officer (CEO) à compter du 27 avril 2023



- Celyad Oncology a reçu environ 9,8 millions EUR d'engagements de placement privé de la part d'actionnaires historiques



- Des progrès encourageants dans le développement de notre plateforme multiplex shRNA, qui permet maintenant de cibler jusqu'à quatre gènes simultanément, ont été présentés dans des congrès internationaux



- La validation in vitro de notre plateforme CAR-T basée sur le récepteur NKG2D avec un premier candidat ciblant à la fois les ligands NKG2D et CD19 a été présentée également.