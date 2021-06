Celyad Oncology présente les données préliminaires de son essai de Phase 1 IMMUNICY-1 du candidat CAR T allogénique CYAD-211 basé sur la technologie shRNA, dans le Myélome Multiple récidivant/réfractaire au Congrès virtuel de l'Association Européenne d'Hématologie (EHA 2021)

- Le traitement à base de CYAD-211 est généralement bien toléré aux deux premiers niveaux de doses évalués, avec aucun signe de maladie du greffon contre l'hôte observé.

- Une greffe cellulaire de CYAD-211 a été observée chez tous les patients du niveau de dose 2, avec des preuves de la présence de cellules CAR T chez l'ensemble des patients enrôlés dans les cohortes des deux premiers niveaux de doses.

- Deux réponses partielles ont été observées parmi les cinq patients évaluables pour l'activité clinique.

- Des données cliniques complémentaires provenant de l'essai à doses croissantes sont attendues au cours du second semestre 2021.

Le 11 juin , 2021 - 08h59 CET



Mont-Saint-Guibert, Belgium - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que les données préliminaires de son essai de Phase 1 IMMUNICY-1 de CYAD-211 pour le traitement de patients atteints du Myélome Multiple récidivant/réfractaire ont été présentées au Congrès virtuel 2021 de l'Association Européenne d'Hématologie (EHA).