Celyad Oncology annonce son intention de mettre fin à ses obligations de déclaration à la SEC

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 08 Février 2024, 22h01 CET – information privilégiée et réglementée - Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (« Celyad Oncology » ou la «Société») annonce que la Société déposera volontairement un Formulaire 15F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour mettre fin à ses obligations de déclaration auprès de la SEC en vertu de l’article 13(a) ou de l’article 15(d) de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (l’« Exchange Act »).



Dès le dépôt du Formulaire 15F, les obligations de déclaration de la Société auprès de la SEC seront immédiatement suspendues, et la Société ne sera pas tenue de déposer un rapport annuel sur base du Formulaire 20-F pour l’exercice 2023 se terminant le 31 décembre 2023. La radiation et la fin de l’obligation de la Société de déposer des rapports en vertu de l’Exchange Act devraient être définitives et prendre effet 90 jours calendaires après le dépôt du Formulaire 15F, ou dans un délai plus court que la SEC peut déterminer.



La Société maintiendra la cotation de ses actions ordinaires sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.