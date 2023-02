Celyad Oncology annonce la publication des données de son étude clinique THINK de Phase 1 avec CYAD-01

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), annonce aujourd'hui la publication des données du bras hématologique de l'étude THINK qui a évalué CYAD-01 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA), de syndromes myélodysplasiques (SMD) ou de myélome multiple (MM) récidivants ou réfractaires. Ces résultats ont été publiés dans la revue The Lancet Haematology.



CYAD-01 est le premier candidat CAR-T autologue de la Société basé sur le récepteur des cellules NK (natural killer), NKG2D, évalué cliniquement. L'étude THINK, qui est maintenant achevée, était une étude ouverte de phase 1 avec escalade de dose pour des patients atteints de LMA, SMD ou MM récidivants ou réfractaires, après au moins une ligne de traitement antérieure. Les patients ont été recrutés dans cinq hôpitaux aux États-Unis et en Belgique.