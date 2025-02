Celyad: le titre flambe sur des données encourageantes information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le titre Celyad Oncology flambe mardi à la Bourse de Paris après avoir publié des données précliniques et cliniques apportant la preuve de concept de son candidat CAR-T allogénique.



La publication dans l'International Journal of Molecular Science (IJMS) comprend des données précliniques sur son candidat allogénique sans édition de génome, dénommé CYAD-211.



La publication présente également les données cliniques du segment d'escalade de dose de l'essai clinique de phase I chez des patients atteints de myélome multiple (MM) récidivant ou réfractaire (r/r).



'Dans l'ensemble, ces données apportent la preuve de concept de l'administration sûre de cellules CAR-T modifiées en utilisant une technologie shRNA basée sur le miRNA', indique Celyad dans un communiqué.



CYAD-211, le premier candidat CAR T allogénique utilisant une approche sans édition de génome pour atteindre l'allogénicité, une stratégie que Celyad présente comme facile à mettre en oeuvre, sûre, efficace et ajustable.



Peu avant 12h00, le titre s'envolait de presque 110%, après avoir été réservé à la hausse à plusieurs reprises, revenant ainsi à son plus haut niveau depuis le mois de novembre.





