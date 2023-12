Celyad annonce un changement de direction

1er décembre 2023, Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext: CYAD), une entreprise de biotechnologie de pointe dédiée à la découverte et à la promotion de technologies révolutionnaires pour les lymphocytes T à récepteur d'antigène chimérique (CAR), annonce que son PDG et directeur général, Georges Rawadi, a décidé de démissionner, avec effet à partir du vendredi 1er décembre 2023.



Georges a pris cette décision pour des raisons personnelles. Michel Lussier assumera les responsabilités de PDG par intérim. Michel est co-fondateur et membre du conseil d'administration de Celyad Oncology.



Hilde Windels, présidente de Celyad Oncology, a commenté : "Nous remercions Georges pour ses efforts et son dévouement pour faire de cette année cruciale un succès, suite au changement de stratégie de Celyad depuis l'année dernière. Nous lui souhaitons tout le succès dans le futur."



L'objectif principal de l'entreprise est de libérer le potentiel de ses plates-formes technologiques exclusives et de sa propriété intellectuelle, permettant d'être à l'avant-garde du développement de thérapies avec des lymphocytes CAR-T de nouvelle génération. En exploitant pleinement ses plates-formes technologiques innovantes, Celyad Oncology vise à maximiser l'impact transformateur de ses thérapies candidates avec des lymphocytes CAR-T et à redéfinir l'avenir des traitements par lymphocytes CAR-T.