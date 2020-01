Celyad administre avec succès un premier patient avec CYAD-02 dans l'essai CYCLE-1 pour la LMA r/r et MDS

o Les données préliminaires pour l'essai de Phase 1 CYCLE-1 sont attendues au second semestre 2020



Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui l'administration réussie du CYAD-02, un candidat de nouvelle génération à base de NKG2D, à un patient atteint de leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante (LMA r/r) recruté dans l'essai de phase 1 CYCLE-1.



Le Dr Dries Deeren, chef du service d'hématologie clinique à l'hôpital AZ Delta de Roulers, a déclaré : " Nous sommes fiers de participer à l'essai CYCLE-1 évaluant la nouvelle thérapie CAR-T, CYAD-02, pour le traitement des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë avancée. Les premiers résultats cliniques du programme LMA et MDS de Celyad sont encourageants. En nous basant sur les données précliniques où CYAD-02 a démontré un profil différencié et une meilleure activité anti-tumorale que l'approche de première génération, nous sommes enthousiastes à l'idée d'évaluer cliniquement la construction NKG2D de prochaine génération dans une population de patients aussi difficile à traiter".



Frédéric Lehmann, vice-président du développement clinique et des affaires médicales chez Celyad, a ajouté : " L'administration de CYAD-02 au premier patient marque une autre étape importante pour systématiquement faire avancer notre pipeline