Paris et Boston, 26 Mai, 2020 - 18h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que le comité « technologies et évaluation de la valeur » (TAVAC) de la Société américaine des chirurgiens gastro-intestinaux et endoscopiques (SAGES) a publié une étude sur la sécurité et l'efficacité de l'endomicroscopie laser confocale comme outil de diagnostic pour l'évaluation des pathologies gastro-intestinales. Cet article, intitulé "SAGES TAVAC safety and efficacy analysis confocal laser endomicroscopy", a été publié dans la revue internationale à comité de lecture Surgical Endoscopy (doi.org/10.1007/s00464-020-07607-3), la revue officielle de SAGES.



L'analyse du comité « technologies et évaluation de la valeur » de SAGES conclut que le Cellvizio® a un excellent profil de sécurité et augmente la précision du diagnostic dans un certain nombre de pathologies gastro-intestinales.



« Nous sommes extrêmement heureux de la recommandation émise par la société savante « SAGES » confirmant la pertinence de l'endomicroscopie laser confocale pour le diagnostic et la surveillance des maladies gastro-intestinales, notamment pour le Reflux Gastro-Œsophagien (RGO), l'œsophage de Barrett et les kystes pancréatiques », a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.