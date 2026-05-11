Cellular Intelligence, soutenue par Zuckerberg, acquiert la thérapie cellulaire de Novo Nordisk contre la maladie de Parkinson

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Cellular Intelligence, une société soutenue par Mark Zuckerberg, directeur général de Meta

META.O , a racheté le candidat à la thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO , a annoncé lundi cette entreprise de biotechnologie.

En octobre dernier, Novo Nordisk avait fermé , son unité de thérapie cellulaire, dans le cadre d'une restructuration plus large, mettant ainsi fin au développement de ce traitement .

Voici quelques détails:

* Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Novo prendra une participation dans Cellular et pourrait percevoir à l'avenir des paiements d'étapes et des redevances, a déclaré la société de biotechnologie.

* Le traitement, baptisé STEM-PD, est une thérapie allogénique dérivée de cellules souches, conçue pour remplacer les cellules nerveuses productrices de dopamine perdues dans la maladie de Parkinson.

* La maladie de Parkinson est une affection cérébrale évolutive qui entraîne des symptômes tels que des tremblements , une raideur et une lenteur des mouvements.

* Cellular a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser sa plateforme d'IA propriétaire pour accélérer le développement du traitement, en augmenter la production et en réduire les coûts. Les données seront utilisées pour continuer à entraîner le modèle d'IA.

* “Cela marque le début d’une ère où l’IA est au cœur de la thérapie de remplacement cellulaire, une ère où la biologie n’est plus une fatalité, mais un choix,” a déclaré Micha Breakstone, directeur général de Cellular.

* Le traitement fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire et a reçu la désignation “fast-track” de la Food and Drug Administration américaine, un statut destiné à accélérer l'examen des thérapies pour les affections graves présentant des besoins médicaux non satisfaits.

* Cellular Intelligence a levé plus de 60 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Khosla Ventures et la Chan Zuckerberg Initiative, une organisation philanthropique fondée par Mark Zuckerberg.