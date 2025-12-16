Cellectis dévoile une décision d'un tribunal arbitral

(AOF) - Cellectis a annoncé qu’un tribunal arbitral avait rendu sa décision dans l’affaire qui l’opposait aux sociétés Les laboratoires Servier et Institut de recherches internationales Servier, relatif au contrat de licence conclu entre Servier et Cellectis le mars 2019. Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat pour le produit UCART19 V1 (également dénommé ALLO-501 par Allogene) et a demandé que Cellectis entame avec Allogene, si cette dernière le demande, des négociations de bonne foi en vue de l’octroi à celle-ci d’une licence directe sur UCART19 V1.

Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.

