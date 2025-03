Cellectis bondit: visibilité jusqu'à mi-2027

(AOF) - Cellectis (+33,01% à 1,66 euro) bondit après avoir annoncé 264 millions de dollars de trésorerie ce qui serait suffisant pour financer ses activités jusqu'à mi-2027. Cette société de biotechnologie de stade clinique affiche une perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de 33,6 millions de dollars en 2024, contre 94 millions de dollars en 2023.

"En 2025, Cellectis continuera de concentrer ses efforts et ses dépenses sur l'avancement de ses essais cliniques principaux BALLI-01 et NATHALI-01, tout en développant la prochaine génération de médicaments génomiques pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, dans le cadre de notre partenariat avec AstraZeneca, et au sein de notre pipeline préclinique propriétaire", annonce la direction.

AOF - EN SAVOIR PLUS