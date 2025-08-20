 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,63
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Celldex Therapeutics chute après avoir interrompu le développement d'un médicament contre l'œsophage
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du développeur de médicaments Celldex Therapeutics CLDX.O chutent de 7 % à 22,45 $ ** En fin de journée mardi, la société a déclaré qu'elle n'avancerait pas le développement du barzolvolimab pour l'œsophagite éosinophile, une condition dans laquelle certains globules blancs liés à l'allergie s'accumulent dans le tube alimentaire, provoquant un gonflement qui rend l'alimentation et la déglutition inconfortables ou douloureuses

** Dans une étude de phase intermédiaire, le médicament a atteint l'objectif principal et a réussi à éliminer les mastocytes dans le tube digestif, mais les patients n'ont pas montré d'amélioration clinique ou ne se sont pas sentis mieux

** La société continuera à tester le barzolvolimab pour d'autres maladies de la peau

** Les actions ont baissé de 5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CELLDEX THERAPTC
21,6400 USD NASDAQ -9,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank