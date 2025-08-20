Celldex Therapeutics chute après avoir interrompu le développement d'un médicament contre l'œsophage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du développeur de médicaments Celldex Therapeutics CLDX.O chutent de 7 % à 22,45 $ ** En fin de journée mardi, la société a déclaré qu'elle n'avancerait pas le développement du barzolvolimab pour l'œsophagite éosinophile, une condition dans laquelle certains globules blancs liés à l'allergie s'accumulent dans le tube alimentaire, provoquant un gonflement qui rend l'alimentation et la déglutition inconfortables ou douloureuses

** Dans une étude de phase intermédiaire, le médicament a atteint l'objectif principal et a réussi à éliminer les mastocytes dans le tube digestif, mais les patients n'ont pas montré d'amélioration clinique ou ne se sont pas sentis mieux

** La société continuera à tester le barzolvolimab pour d'autres maladies de la peau

** Les actions ont baissé de 5 % depuis le début de l'année