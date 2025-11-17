Celero lève 140 millions de dollars auprès du fonds CapitalG d'Alphabet et d'autres investisseurs pour une puce de réseau d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Celero Communications, une startup américaine fondée par des vétérans de l'industrie des réseaux, a annoncé lundi qu'elle avait levé 140 millions de dollars pour construire une puce qui aidera à relier les centres de données d'intelligence artificielle sur de grandes distances. L'entreprise basée à Irvine, en Californie, conçoit une puce qui traduira les éclats de lumière envoyés par des câbles à fibre optique entre les centres de données en les uns et les zéros électriques utilisés dans les réseaux informatiques à l'intérieur des centres de données. Les connexions longue distance entre les centres de données sont devenues un domaine d'investissement renouvelé dans l'industrie des puces, car des entreprises telles que Google d'Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms cherchent à construire d'immenses campus de centres de données à proximité des sources d'énergie disponibles.

Les fondateurs de Celero, Nariman Yousefi et Oscar Agazzi, étaient auparavant cadres supérieurs chez Marvell Technology, l'un des principaux fournisseurs de puces qui connectent les centres de données. Celero prévoit d'utiliser de nouveaux algorithmes qui seront intégrés dans ses puces pour traiter la lumière envoyée par les câbles à fibre optique existants dans le sol plus rapidement et en consommant moins d'énergie.

"Chaque fois que le client envoie une impulsion lumineuse, vous voulez envoyer plus d'informations", a déclaré M. Yousefi lors d'un entretien avec Reuters. "C'est ainsi que l'on obtient une meilleure efficacité grâce à la fibre optique."

Le financement annoncé lundi comprend une série B de 100 millions de dollars menée par CapitalG, le fonds de croissance indépendant d'Alphabet, et une série antérieure de 40 millions de dollars non divulguée menée par Sutter Hill Ventures avec la participation de Valor Equity Partners, Atreides Management, Maverick Silicon et d'autres.

James Luo, partenaire général de CapitalG et désormais membre du conseil d'administration de Celero, a déclaré que l'investissement était intéressant parce que les puces existantes pour relier les centres de données d'un campus ont du mal à s'étendre sur des centaines de kilomètres, tandis que les puces de télécommunications qui peuvent atteindre cette distance restent trop chères et trop gourmandes en énergie pour être largement utilisées dans l'IA, où les puces de mise en réseau sont en concurrence avec les autres puces des systèmes pour l'argent et l'énergie.

"Nous sommes en quelque sorte coincés au milieu d'un très grand fossé", a déclaré M. Luo à l'agence Reuters. "Il est clair qu'une nouvelle classe de technologie est en train d'émerger."