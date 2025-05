Cegedim: projet de transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé qu'un projet de radiation de ses titres du marché règlementé Euronext Paris et de leur admission concomitante sur Euronext Growth, sera soumis au vote de sa prochaine AG, le 13 juin, un projet de transfert qui serait à réaliser dans un délai de 12 mois.



La réalisation d'un tel transfert permettrait à Cegedim de redonner de la visibilité et de l'attractivité au titre, qui se trouverait ainsi parmi les 30 premières capitalisations d'Euronext Growth, tout en apportant au groupe certains allègements règlementaires.



Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.





Valeurs associées CEGEDIM 11,800 EUR Euronext Paris 0,00%