Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: hausse de 23% du ROC en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Cegedim publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de -7,4 millions d'euros, contre +13,6 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 23,4% à 31,7 millions.



Le groupe de technologies et services numériques pour la santé et l'assurance a enregistré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros, en progression de 10,9% en données publiées et de 10,8% en données organiques par rapport à l'an dernier.



Sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2024 entre 5 et 8%, et estime que son ROC devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris 0.00%