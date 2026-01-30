Cegedim en recul dans le sillage de son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:23
"La croissance à l'international des activités professionnels de santé, et en France de e-business et de Cegedim Santé se trouve relativisée par la baisse de l'activité officinale en France et celle des métiers de la donnée à l'international", explique-t-il.
Sur l'année 2025, à 649,2 MEUR, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1% en données organiques, mais reculé de 0,8% en données publiées, en deçà du bas des fourchettes annoncées de 0 à 2% et de 2 à 4% respectivement par rapport à 2024.
"Cette situation ne devrait pas remettre en cause la tendance attendue pour le résultat opérationnel ajusté qui devrait continuer et ressortir en hausse d'au moins 15%", estime cependant la société de technologies et de services pour la gestion des flux numériques.
