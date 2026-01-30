 Aller au contenu principal
Cegedim en recul dans le sillage de son CA trimestriel
30/01/2026

Cegedim recule de plus de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du 4e trimestre 2025 de 173 millions d'euros, en baisse de 3,2% en données publiées et de 1,5% en données organiques, par rapport à la même période de 2024.

"La croissance à l'international des activités professionnels de santé, et en France de e-business et de Cegedim Santé se trouve relativisée par la baisse de l'activité officinale en France et celle des métiers de la donnée à l'international", explique-t-il.

Sur l'année 2025, à 649,2 MEUR, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1% en données organiques, mais reculé de 0,8% en données publiées, en deçà du bas des fourchettes annoncées de 0 à 2% et de 2 à 4% respectivement par rapport à 2024.

"Cette situation ne devrait pas remettre en cause la tendance attendue pour le résultat opérationnel ajusté qui devrait continuer et ressortir en hausse d'au moins 15%", estime cependant la société de technologies et de services pour la gestion des flux numériques.

