Cegedim: démarrage d'un partenariat avec adeRHis

(CercleFinance.com) - Cegedim SRH annonce le démarrage début septembre d'un partenariat avec adeRHis, spécialiste des systèmes d'information des ressources humaines, pour répondre aux défis posés par la digitalisation RH avec un réseau de partenaires certifiés.



Partenaire historique sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de Cegedim SRH, adeRHis distribuera ses solutions SIRH, notamment TEAMSRH, en bénéficiant de l'accompagnement de la SRH Academy, son programme de formation certifiante.



Aujourd'hui quatre consultants adeRHis sont certifiés IRIS (principes fondamentaux de la paie française et de l'applicatif standard du SIRH), et 10 consultants le seront d'ici à la fin de l'année dans les métiers de l'intégration et de la formation utilisateurs.





