Cegedim dans le vert après son CA trimestriel
Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires du groupe de services et technologies pour l'information médicales s'élève à 476,1 millions d'euros, stable (+0,1%) en données publiées et en croissance de 2,1% en données organiques.
Sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 à 4% par rapport à 2024. Son résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.
