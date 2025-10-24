 Aller au contenu principal
Cegedim dans le vert après son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:08

Cegedim avance de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 153,7 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, mais en croissance organique de 0,5%, portée par ses activités cloud, RH, dématérialisation et assurance santé-prévoyance.

Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires du groupe de services et technologies pour l'information médicales s'élève à 476,1 millions d'euros, stable (+0,1%) en données publiées et en croissance de 2,1% en données organiques.

Sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 à 4% par rapport à 2024. Son résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.

Valeurs associées

CEGEDIM
12,2000 EUR Euronext Paris +7,02%
