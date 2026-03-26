Cegedim annonce une amélioration de sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:04
L'an passé, ses revenus ont diminué de 0,8%, à 649,2 millions d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté s'est amélioré de 9%, à 134,6 millions d'euros. Ce dernier a bénéficié d'une bonne maîtrise des coûts, notamment des charges externes avec la réduction du recours aux prestataires en choisissant d'internaliser les compétences. La marge opérationnelle ajustée a progressé de 1,6 point, pour s'installer à 7,6%.
De son côté, le résultat opérationnel a flambé de 92% en passant de 15,8 à 30,2 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 9,4 millions d'euros, contre une perte de 14,7 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, le groupe anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 2% et le résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement. La société précise que ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d'aggravation significatives des risques géopolitiques, économiques et monétaires.
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