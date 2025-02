Cedrus & Partners : Laurence Tortosa nommée executive director

(AOF) - Cedrus & Partners, entreprise d’investissement, annonce l’arrivée de Laurence Tortosa en qualité d’executive director. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de la société auprès des investisseurs de long terme (single family office et fondations). Laurence Tortosa possède une expérience de plus de 25 ans dans l'accompagnement des investisseurs dans la gestion de leur portefeuille d'actifs.

Avant de rejoindre Cedrus & Partners, Laurence Tortosa a cofondé en 2016 Hexagone Conseil, filiale du groupe Hexagone. Responsable de l'activité de conseil en allocation et de la sélection des produits financiers, elle a managé une équipe composée de cinq personnes et a accompagné une trentaine d'investisseurs. Elle assurait également l'animation des pôles d'expertise dédiés à l'allocation d'actifs, aux actifs cotés et non cotés, et à l'immobilier.

Auparavant, elle a travaillé pendant près de 10 ans, de 2007 à 2016 en tant que consultante senior en gestion d'actifs au sein d'Amadeis, cabinet de conseil en investissement dédié aux institutionnels (caisses de retraites, associations, fondations, etc.).

Elle a démarré sa carrière en 1998 chez Finance Arbitrage, devenu en août 2003 le groupe AON Hewitt comme consultante en gestion d'actifs auprès de clients institutionnels et d'entreprises. Elle est notamment intervenue sur des sujets d'épargne salariale.