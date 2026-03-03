"Ce qui importe pour les perspectives d'inflation, c'est la durée du conflit en Iran" (ABN Amro IS)

(AOF) - "L'inflation dans la zone euro a été légèrement supérieure aux attentes, à 1,9% en glissement annuel, contre des prévisions de stabilité à 1,7%. Il en va de même pour l'inflation sous-jacente, qui était attendue à 2,1% mais s'est établie à 2,2%", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Cette surprise, ajoute-t-il, à la hausse a été alimentée par une augmentation des prix des biens industriels ainsi qu'une inflation des services plus élevée.

Avant d'insister sur un point : "Dans l'ensemble, ce chiffre de l'inflation est presque un non-événement. Ce qui importe réellement pour les perspectives d'inflation en Europe, c'est la durée du conflit en Iran".

"Si les perturbations dans le détroit d'Ormuz ne durent que quelques semaines, les conséquences devraient rester limitées. Mais si elles persistent pendant plusieurs mois, cela pourrait déclencher une hausse forte et soutenue des prix de l'énergie en Europe, qui ont déjà augmenté de manière significative depuis samedi matin".

"Ce qui semble clair à ce stade, c'est que la BCE maintiendra sa position actuelle. Même avant le conflit et la publication d'aujourd'hui sur l'inflation, la BCE semblait à l'aise avec cette approche. Ces faits nouveaux ne devraient que renforcer cette perception", conclut Christophe Boucher.