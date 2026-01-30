Ce qu'une présidence Warsh de la Fed pourrait signifier pour les portefeuilles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Baisse des principaux indices américains; Nasdaq en baisse de ~0,7

*

Les matériaux sont le secteur le plus faible du S&P 500; les biens de consommation courante sont en tête des gains

*

Le dollar se redresse; le bitcoin et le brut baissent; l'or chute de ~10%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,24%

30 janvier

CE QU'UN PRÉSIDENT DE LA FED WARSH POURRAIT SIGNIFIER POUR LES PORTFOLIOS

La décision du président Donald Trump de nommer Kevin Warsh pour remplacer Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale à la fin du mandat de ce dernier en mai est synonyme d'incertitude pour les investisseurs dans un premier temps, selon Mark Malek, CIO chez Siebert Financial.

"Lorsque les récits changent, le positionnement devient négligé. C'est exactement ce que nous avons vu cette nuit", écrit-il dans une note vendredi.

"Le carnage de la nuit a été amplifié parce que la nomination de M. Warsh a tué simultanément de nombreuses transactions consensuelles - l'or, les crypto-monnaies, le dollar faible et les paris dovish de la Fed se sont tous dénoués en même temps", note-t-il.

M. Trump a poussé la Fed à abaisser davantage les taux d'intérêt.

Toutefois, M. Malek estime qu'"un président de la Fed qui fait preuve de fermeté ne signifie pas automatiquement que la Fed est hostile, ni qu'elle commet une erreur de politique". Cela ne signifie pas une erreur de politique"

Bien que la nouvelle de l'éventuelle nomination de M. Warsh à la présidence de la Fed semble avoir temporairement éclipsé la saison des résultats américains, qui comprenait un rapport clé d'Apple AAPL.O jeudi en fin de journée, elle pourrait avoir d'importantes implications pour les entreprises américaines.

Selon lui, "une Fed dirigée par un monétariste pourrait signifier moins de liquidités"

"Une Fed resserrée resserrera le filtre sur les acteurs de l'IA, même les plus dépensiers, ne laissant que ceux qui peuvent se le permettre. Cela accélérera peut-être le processus d'élimination des plus faibles qui ne font que suivre le mouvement de l'IA", écrit-il, ajoutant: "Une bulle vient-elle d'être évitée? "Une bulle vient-elle d'être évitée?

À l'avenir, avec une Fed hawkish, il chercherait "de la valeur dans les opportunités de croissance", au lieu de se tourner vers les services publics et les biens de consommation de base. Dans l'ensemble, écrit M. Malek, "une Fed forte qui fixe honnêtement le prix du capital est la meilleure chose à faire pour les investisseurs sérieux à long terme qui veulent être récompensés pour leur discipline au lieu de se contenter de négocier la prochaine réunion du FOMC."

(Caroline Valetkevitch)

*****

