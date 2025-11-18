Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 19 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

18 novembre -

Nvidia devrait publier des bénéfices records au troisième trimestre, ce qui pourrait décider du sort du commerce de l'IA à Wall Street, les investisseurs se tournant vers le fabricant de puces pour dissiper les inquiétudes liées aux bulles qui pèsent sur des centaines de milliards de dollars dans les centres de données de l'industrie. Plus de trois ans après les débuts de ChatGPT et des milliers de milliards de dollars d'augmentation de la valeur du marché plus tard, les investisseurs sont de plus en plus inquiets de voir que le boom de l'IA a dépassé les fondamentaux, et les doutes croissants ont déclenché une chute des actions mondiales ce mois-ci.

Target devrait enregistrer une baisse des ventes de magasins comparables au troisième trimestre, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'inflation et des incertitudes économiques.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, devrait s'exprimer sur "la réglementation des banques et le bilan de la Fed" devant le Bank Policy Institute et le Small Business & Entrepreneurship Council. (1000/1500) Pendant ce temps, le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, devrait s'exprimer lors d'un déjeuner organisé par les VACEO. (1245/1745) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait prendre la parole lors de l'événement hybride "Making Missing Markets: Connecter les communautés et les capitaux", organisé par la Banque fédérale de réserve de New York. (1400/1900)

Le Bureau d'analyse économique du Département du commerce américain devrait annoncer que le déficit commercial international du pays s'est réduit à 61 milliards de dollars en août, contre 78,3 milliards de dollars le mois précédent. Par ailleurs, le Federal Open Market Committee devrait publier le compte-rendu de sa réunion des 28 et 29 octobre 2025.

Lowe's devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, probablement grâce à des projets de réparation à petite échelle et à une demande soutenue de la part de sa clientèle professionnelle. Les investisseurs garderont un œil sur les commentaires concernant le paysage de la demande, les pressions tarifaires et l'impulsion donnée par les récentes acquisitions dans son segment Pro.

TJX Cos devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le distributeur de produits hors prix bénéficiant d'une stratégie d'approvisionnement étendue et d'un inventaire saisonnier attirant les acheteurs soucieux de leur budget. Les investisseurs attendront des commentaires sur les stratégies d'atténuation des droits de douane, les pressions potentielles sur les marges et la santé des consommateurs à faible revenu.

Williams-Sonoma, propriétaire de Pottery Barn, devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits d'ameublement et de décoration d'intérieur. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les droits de douane affectant les coûts des produits d'ameublement importés, à l'impact des incertitudes économiques croissantes sur la demande des consommateurs, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

En ce qui concerne la région LATAM, l'Institut national argentin des statistiques et du recensement devrait publier les chiffres de la balance commerciale pour le mois d'octobre. Le pays devrait afficher un excédent de 728 millions de dollars, après un excédent de 921 millions de dollars le mois précédent.