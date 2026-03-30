Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 31 mars

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30 mars - Sur le front économique américain, le Job Openings and Labor Turnover Survey ( JOLTS ) devrait montrer que les ouvertures d'emplois ont diminué de 28 000 pour atteindre 6,918 millions en février. Le Conference Board devrait indiquer que l'indice de confiance des consommateurs a chuté à 88 en mars, contre 91,2 en février, tandis que les données de janvier sur les prix de l'immobilier devraient également être publiées. En outre, l'indice des directeurs d'achat de Chicago (PMI) devrait être publié, avec une lecture attendue à 55 pour mars, en baisse par rapport aux 57,7 du mois précédent.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, devrait prononcer le discours d'ouverture avant l'événement "Human Capital in a Time of Low Real Rates" (Le capital humain à une époque de faibles taux réels) organisé par la Fed de Chicago. Le gouverneur de la Fed , Michael Barr, devrait quant à lui s'exprimer virtuellement sur les "Stablecoins" lors de la conférence "The GENIUS Act in Practice" organisée par la Federalist Society: Key Questions for Stablecoin Regulation. Par ailleurs, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, devrait s'exprimer sur le thème des petites entreprises lors de l'événement CBA Live 2026.

Beyond Meat devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faible demande pour ses produits de fausse viande à base de plantes. Les investisseurs attendront des commentaires sur les nouveaux produits, les prévisions annuelles et la demande, ainsi qu'une mise à jour sur l'examen de ses stocks qui retardera son rapport annuel.

Les données sur le produit intérieur brut du Canada devraient rester stables d'un mois sur l'autre en janvier, après avoir augmenté de 0,2 % précédemment.

En Amérique latine, le Brésil devrait afficher un déficit budgétaire de 22,65 milliards de reals en février, après avoir affiché un excédent de 103,689 milliards de reals en janvier. Le taux d'emprunt du pays pour le deuxième trimestre, les prix à la production et les chiffres de l'emploi pour février sont également attendus. Séparément, la production manufacturière du Chili pour le mois de février devrait être publiée.