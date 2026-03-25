Ce qu'il faut surveiller dans la journée - jeudi 26 mars

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25 mars - Sur le front économique américain, le ministère du Travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage devraient augmenter d'environ 5 000 pour atteindre 210 000 au cours de la semaine terminée le 21 mars, tandis que les demandes continues devraient diminuer d'environ 6 000 pour atteindre 1,851 million au cours de la semaine terminée le 14 mars.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran doit s'exprimer sur "Le bilan de la Fed" devant l'Economic Club of Miami (1830/2230). Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr doit s'exprimer sur l'économie lors d'un événement organisé par la Brookings Institution (1910/2310). Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Philip Jefferson devrait s'exprimer sur les perspectives économiques et les effets de l'énergie, et la présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, animera la discussion lors de la Global Perspectives Speaker Series (1900/2300). Par ailleurs, Lisa Cook , gouverneure de la Réserve fédérale, doit s'exprimer sur les "Réflexions sur la stabilité financière" lors d'un événement coprésenté par le Yale Program on Financial Stability (1600/2000).

La Réserve fédérale doit tenir une réunion publique hybride dans le cadre de son examen des réglementations au titre de l'Economic Growth and Regulatory Paperwork Reduction Act (EGRPRA) (1330/1730).

Aaron Hedlund, économiste en chef pour la politique intérieure au sein du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, devrait s'exprimer lors d'un événement Reuters Affordability Gap à New York, axé sur la génération Z et les milléniaux.

Au Canada, les données sur le salaire hebdomadaire moyen pour janvier sont attendues.

Ailleurs, le Brésil publiera les chiffres de l'inflation de mars basés sur l'indice IPCA-15, avec des prix qui devraient montrer une augmentation de 0,29% après une hausse de 0,84% le mois précédent, portant l'inflation annuelle à environ 3,74%. La banque centrale du Mexique devrait maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé à 7 %. En Argentine, l'activité économique devrait avoir augmenté de 1,6 % en janvier, après une hausse de 3,5 % le mois précédent.