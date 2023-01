Ce nouveau document à bien lire avant de choisir un fonds d’investissement…

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Depuis le 1er janvier 2023, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement.

Son objectif est d'uniformiser l'information précontractuelle des produits financiers packagés proposés à des investisseurs non professionnels. « Ainsi, elle vise à permettre aux investisseurs de mieux comprendre et mieux comparer les produits d'investissement et de prendre des décisions d'investissement en meilleure connaissance de cause », indique Natixis Investment Managers.

Cela génère l'obligation pour les sociétés de gestion d'importantes mises à jour des documents règlementaires de leurs produits. En effet, celles-ci généraient depuis le 1er juillet 2011 le UCITS KIID (en français DICI pour Document d'information clé pour l'investisseur). Celui-ci laisse désormais la place au PRIIPS KID. « C'est un document synthétique sur le modèle du UCITS KIID dans lequel sont présentés de manière homogène pour tous les produits financiers la nature juridique du produit, son objectif de gestion, sa stratégie d'investissement, son niveau de risque, ses coûts et charges et des scenarii de performance », précise Axa Investment Managers.

3 principales nouveautés sont à retenir du nouveau PRIIPS KID…



· Les performances affichées évoluent

Les performances passées ne sont plus présentées mais restent disponibles sur le site internet des teneurs de comptes.

« Ce sont les performances attendues du produit qui sont présentées selon 4 scénarios (tension, défavorable, intermédiaire, favorable) sur différentes périodes : après 1 an, à la moitié de la période de détention recommandée si cette dernière est supérieure à 10 ans, et à l'issue de cette période », partage le leader français de la gestion d'actifs Amundi.

· Les frais sont plus détaillés

On y retrouve maintenant l'impact des coûts sur le rendement dans la rubrique « QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ? ».

Sont aussi bien mentionnés les coûts en pourcentage et en euros au fil du temps (sur les mêmes périodes évoquées par Amundi) que la composition de ces coûts (ponctuels et récurrents).

· Le profil de risque d'un fonds suit nouvelle méthode de calcul

Les niveaux de risque changent, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit. « Le SRI est une matrice intégrant le risque marché sur une dimension et le risque crédit sur une autre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7. Pour les fonds actions, le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit) », explique Pictet Asset Management.

Cependant, les intervalles de volatilité utilisés pour définir le niveau de risque marché changent aussi. Les SRRI et SRI peuvent donc différer, même pour les fonds n'ayant pas de risque crédit, et il faudra bien vérifier que le nouvel indicateur est systématiquement utilisé lors de la comparaison entre plusieurs fonds.