CDC Croissance lance la Sicav CDC Tech Premium

Dans ce contexte, la Gestion d'actifs de la Caisse des Dépôts va investir 300 millions d'euros via CDC Tech Premium.

Elle vise à créer les conditions d'une offre d'investissement stable et diversifiée sur ce compartiment financier clef pour la croissance future de l'économie française et européenne.

Cette Sicav interviendra dans une logique d'investisseur de long terme pour soutenir à titre principal les projets de cotation des licornes françaises et ponctuellement pour apporter de la liquidité sur le marché secondaire, notamment à l'occasion de la levée de période de lock-up.

(AOF) - Dans le prolongement des dernières actions engagées pour renforcer l’attractivité de la place de Paris dans le domaine de la Tech, CDC Croissance, société de gestion dédiée aux PME cotées de la Caisse des Dépôts, annonce le lancement de la SICAV CDC Tech Premium destinée à accompagner la cotation des licornes françaises. Cette création procède des propositions issues du rapport réalisé par Bpifrance et CDC Croissance en 2021 sur la thématique du renforcement de la compétitivité de la place de Paris dans le domaine des IPO Tech pour les sociétés technologiques françaises à forte croissance.

