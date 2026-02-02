CBS News devrait rompre ses liens avec le collaborateur Attia en raison des liens avec Epstein, selon The Wrap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails supplémentaires sur la déclaration d'Attia sur X et son retrait du site web de la société David aux paragraphes 7, 8, 11, 12 et 13)

CBS News PSKY.O , propriété de Paramount, devrait couper les ponts avec un nouveau collaborateur, Peter Attia, en raison de ses relations avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein, a rapporté le Wrap lundi, citant une personne au courant de la réflexion de la société mère.

Le nom d'Attia est apparu plus de 1 700 fois dans les 3 millions de courriels publiés dans le cadre des dossiers Epstein par le ministère américain de la justice vendredi, selon le rapport.

Le rapport indique également que dans les courriels, Attia, un expert en bien-être, semble "proche" du défunt agresseur sexuel condamné, faisant des blagues grossières et "s'extasiant sur le style de vie "scandaleux" d'Epstein".

CBS News et Attia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce départ potentiel serait un coup dur pour la stratégie de la rédactrice en chef de CBS, Bari Weiss, visant à restructurer les opérations en ajoutant 19 nouveaux contributeurs et en se concentrant sur l'introduction d'une "mentalité de streaming" au sein du réseau.

M. Attia se targue d'être très présent sur les médias sociaux et compte plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, où il aborde des sujets liés à la santé, au bien-être et à la longévité. Il compte également plus de 1,5 million de followers sur Instagram.

M. Attia a évoqué son inclusion dans la publication des dossiers Epstein dans un message publié lundi sur la plateforme de médias sociaux X.

Il a déclaré avoir rencontré Epstein sept ou huit fois à son domicile de New York entre 2014 et 2019, mais n'a jamais été témoin d'une activité illégale ou n'a jamais vu Epstein accompagné d'une personne qui semblait être mineure.

"Je n'étais impliqué dans aucune activité criminelle", a-t-il déclaré. "Mes interactions avec Epstein n'avaient rien à voir avec l'abus sexuel ou l'exploitation de quiconque.

"Cela dit, je m'excuse et je regrette de m'être mis dans une position où des courriels, dont certains sont embarrassants, de mauvais goût et indéfendables, sont maintenant publics, et c'est ma faute. J'accepte cette réalité et l'humiliation qui en découle", a-t-il déclaré.

M. Attia semble avoir été retiré du site web de David Protein, une société de barres protéinées dans laquelle il a investi.

Le 29 janvier, Attia apparaissait sur la page d'accueil de la société en tant que directeur scientifique, selon une version archivée de la page web consultée avec la Wayback Machine. Le 12 janvier, il apparaissait sur la page "experts" de l'entreprise avec le même titre, selon une page web archivée.

M. Attia n'apparaît plus sur aucune de ces pages. David Protein n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.