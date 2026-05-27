CBS News a refusé de renouveler le contrat d'une correspondante de « 60 Minutes » qui s'était heurtée à Bari Weiss

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Coster

CBS News n’a pas renouvelé le contrat de Sharyn Alfonsi, la correspondante de « 60 Minutes » qui s’était opposée à la rédactrice en chef Bari Weiss au sujet d’un reportage diffusé en décembre sur une prison salvadorienne, selon une interview publiée mercredi dans le New York Times.

CBS a retiré le reportage – consacré à une méga-prison , où les États-Unis ont envoyé sans procès des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens – quelques heures avant sa diffusion prévue aux États-Unis, suscitant des accusations au sein de « 60 Minutes » et au Capitole selon lesquelles la chaîne se livrait à de l’autocensure sous la pression politique.

Mme Alfonsi a déclaré mercredi au New York Times qu’elle continuait d’être employée par CBS, bien que sans contrat, et qu’elle ne s’attendait pas à revenir à « 60 Minutes », le célèbre magazine d’actualité.

Le refus de la chaîne de renouveler son contrat « envoie un message effrayant à toute la rédaction », a déclaré Mme Alfonsi au Times. « Je pense qu’il s’agissait d’un choix délibéré visant à sanctionner une journaliste pour avoir refusé d’édulcorer un reportage exact. »

CBS appartient à Paramount Skydance. Un porte-parole de la chaîne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.Reuters n’a pas pu joindre Alfonsi pour obtenir ses commentaires.

Le reportage sur la méga-prison s’est répandu en ligne en décembre, puis a été diffusé sur CBS un mois plus tard.

Alfonsi avait critiqué la décision de la chaîne à l’époque, écrivant dans une note à son équipe que CBS avait retiré le reportage pour des raisons « politiques ». Dans un e-mail adressé au personnel en décembre pour défendre la décision de ne pas diffuser le reportage, Weiss a écrit que regagner la confiance des Américains « signifie parfois retenir un reportage sur un sujet important pour s’assurer qu’il soit exhaustif et impartial ».

Skydance Media, dirigée par David Ellison – le fils de Larry Ellison, un soutien de longue date du président Donald Trump – a racheté Paramount en août et a nommé Weiss en octobre au poste de rédactrice en chef. David Ellison a contribué à obtenir l’autorisation réglementaire pour cette transaction, qui a donné naissance à Paramount Skydance PSKY.O , en promettant que la chaîne CBS refléterait les « perspectives idéologiques variées » des téléspectateurs américains.

Trump a à plusieurs reprises fait pression sur la Commission fédérale des communications pour qu’elle révoque les licences d’émetteur des grandes chaînes américaines NBC et ABC et leur fasse payer l’utilisation des ondes publiques, tout en critiquant leurs programmes d’information.

Avant cet accord, Paramount a versé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Trump à la suite d’une interview de l’émission « 60 Minutes » avec l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.

La FCC a déclaré que l'accord et l'examen réglementaire n'étaient pas liés.