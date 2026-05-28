CBS choisit un nouveau directeur pour « 60 Minutes » issu d'un milieu autre que celui de l'information télévisée

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CBS News a nommé jeudi le journaliste et auteur Nick Bilton au poste de producteur exécutif de l'émission d'actualité « 60 Minutes », marquant ainsi la première fois que l'émission fait appel à un responsable issu d'un milieu autre que celui de l'information télévisée traditionnelle. Nick Bilton est le cinquième producteur exécutif de l'histoire de l'émission. Sa nomination s'inscrit dans le cadre d'une refonte de ce programme vieux de 57 ans et fait suite à une série d'autres recrutements atypiques de podcasteurs et de chroniqueurs, dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à attirer un public plus jeune. Il succède à Tanya Simon , qui est devenue l'année dernière la première femme productrice exécutive de l'émission.

La rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, s'efforce de remanier la rédaction en mettant davantage l'accent sur le streaming et les audiences numériques, suite à l'acquisition par Paramount Skydance de son média, The Free Press. Si « 60 Minutes » a été l'une des émissions les plus regardées de la saison dernière avec 9,7 millions de téléspectateurs en moyenne, les audiences ont chuté de plus de 20 % par rapport à il y a dix ans.

« Nick incarne l’énergie et l’ambition qui animaient les fondateurs de l’émission. Nous ne pouvons imaginer meilleur candidat », ont déclaré Mme Weiss et le président de CBS News, Tom Cibrowski, dans une note adressée au personnel.

Nick Bilton a auparavant travaillé comme journaliste spécialisé dans les technologies et réalisateur, avec une expérience dans le journalisme d'investigation. Au New York Times, il a couvert la manière dont la technologie a transformé le monde des affaires et la société.

Selon CBS News, ses reportages ont donné lieu à des enquêtes menées par la Commission fédérale du commerce, le ministère de la Justice et le Congrès.

« L'embauche de Nick s'inscrit dans une vision délibérée pour "60 Minutes": aller au-delà d'une heure le dimanche soir pour devenir un produit à 360 degrés qui touche le public partout où il consomme de l'information », a déclaré M. Cibrowski.

David Ellison – le fils de Larry Ellison, un soutien de longue date du président Donald Trump – a racheté Paramount en août et a nommé Weiss en octobre. David Ellison a contribué à obtenir l’autorisation réglementaire pour l’accord qui a donné naissance à Paramount Skydance PSKY.O , en promettant que le réseau CBS refléterait les « perspectives idéologiques variées » des téléspectateurs américains.

Le projet de Mme Weiss visant à insuffler une « mentalité de streaming » à ce magazine d'actualité légendaire, qui comprenait la restructuration de la rédaction et la diffusion des informations d'abord sur les plateformes numériques avant de passer à la télévision, a suscité des réactions mitigées.