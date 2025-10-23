 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 224,36
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CBRE relève ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison d'une forte demande de location
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services immobiliers CBRE CBRE.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant une demande plus forte en matière de location et de gestion des installations.

Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, ont augmenté de 2,6 % dans les transactions de pré-marché.

L'activité de location, en particulier aux États-Unis, a pris de l'ampleur car de plus en plus d'entreprises retournent dans leurs bureaux et agrandissent leur espace de travail, ce qui profite à des sociétés telles que CBRE.

La baisse des taux prévue par la Réserve fédérale ce mois-ci pourrait donner un coup de pouce supplémentaire à l'activité immobilière commerciale, notamment à la location et aux ventes de biens immobiliers, qui sont des moteurs de croissance essentiels pour le secteur.

CBRE prévoit maintenant un bénéfice par action de base pour 2025 de 6,25 à 6,35 dollars, contre 6,10 à 6,20 dollars auparavant.

Le chiffre d'affaires du segment de l'exploitation et de l'expérience des bâtiments a augmenté de 12,6 % pour atteindre 5,79 milliards de dollars au cours du trimestre.

Pour le troisième trimestre, CBRE a déclaré un bénéfice net de 363 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,21 $, contre 225 millions de dollars, soit 73 cents par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a augmenté de 13,5 % pour atteindre 10,26 milliards de dollars, contre 9,04 milliards de dollars l'année précédente.

Valeurs associées

CBRE GROUP RG-A
163,890 USD NYSE +1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank