CBRE relève ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison d'une forte demande de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services immobiliers CBRE CBRE.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant une demande plus forte en matière de location et de gestion des installations.

Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, ont augmenté de 2,6 % dans les transactions de pré-marché.

L'activité de location, en particulier aux États-Unis, a pris de l'ampleur car de plus en plus d'entreprises retournent dans leurs bureaux et agrandissent leur espace de travail, ce qui profite à des sociétés telles que CBRE.

La baisse des taux prévue par la Réserve fédérale ce mois-ci pourrait donner un coup de pouce supplémentaire à l'activité immobilière commerciale, notamment à la location et aux ventes de biens immobiliers, qui sont des moteurs de croissance essentiels pour le secteur.

CBRE prévoit maintenant un bénéfice par action de base pour 2025 de 6,25 à 6,35 dollars, contre 6,10 à 6,20 dollars auparavant.

Le chiffre d'affaires du segment de l'exploitation et de l'expérience des bâtiments a augmenté de 12,6 % pour atteindre 5,79 milliards de dollars au cours du trimestre.

Pour le troisième trimestre, CBRE a déclaré un bénéfice net de 363 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,21 $, contre 225 millions de dollars, soit 73 cents par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a augmenté de 13,5 % pour atteindre 10,26 milliards de dollars, contre 9,04 milliards de dollars l'année précédente.