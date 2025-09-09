 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CBOE-Lancement de contrats à terme à longue échéance pour le bitcoin et l'éther dans le cadre de la promotion des cryptomonnaies
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cboe Global Markets CBOE.Z a déclaré mardi qu'il lancerait des contrats à terme dits continus pour le bitcoin et l'éther à partir du 10 novembre, alors que la bourse de produits dérivés cherche à étendre ses offres de crypto-monnaie.

Les bourses ont fait pression pour élargir les offres d'actifs numériques dans un environnement plus favorable aux crypto-monnaies sous l'administration Trump.

Alors que les contrats à terme traditionnels peuvent nécessiter un roulement périodique, les contrats à terme continus de Cboe sont prévus pour être des contrats uniques à longue date avec une expiration de 10 ans. Cela peut aider à simplifier la gestion des positions pour les traders, selon la bourse.

Les contrats à terme permettent aux traders de parier ou de se couvrir contre le prix futur d'un actif, sans le posséder. L'initiative du Cboe donnerait aux traders américains la possibilité d'obtenir une exposition à long terme aux actifs numériques dans un cadre réglementé.

Cboe a cherché à étendre sa gamme de produits à terme, qui comprend son produit phare, le Cboe Volatility Index (VIX) futures, afin de servir tous les types d'acteurs du marché.

La nouvelle gamme de produits pourrait aider le Cboe à renforcer sa présence parmi le segment croissant des traders de détail qui cherchent à accéder aux dérivés de crypto-monnaie.

Les contrats à terme cryptographiques de longue durée seront compensés par Cboe Clear U.S., une société de compensation de produits dérivés réglementée par la CFTC.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

