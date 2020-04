CBo Territoria, un Groupe mobilisé et une gestion responsable face aux conséquences économiques et sociales de la crise du COVID-19 à l'île de La Réunion

Face à une crise sanitaire qui entraine une récession brutale, CBo Territoria mobilise ses forces par solidarité avec l'Etat français et l'économie locale. Le Groupe mène trois types d'actions :

Actions solidaires auprès des Finances publiques

Pas de report du règlement des impôts ni des charges sociales du Groupe qui sera effectué dans les délais habituels ;

Pas d'appel aux Prêts Garantis par l'Etat pour qu'ils bénéficient en priorité aux sociétés en difficulté.

Actions de soutien auprès du tissu économique réunionnais

Accélération des règlements auprès des fournisseurs du Groupe, majoritairement des TPE et PME du BTP à l'arrêt, et des prestataires de service à la trésorerie structurellement réduite ;

Passage des loyers trimestriels à échoir en loyers mensuels à terme échu et report des loyers professionnels conformément aux mesures gouvernementales pour aider les TPE et PME à surmonter cette violente crise ;

Mise en place d'une cellule d'aide auprès de ses locataires professionnels afin d'étudier au cas par cas leurs besoins et adopter la démarche la mieux adaptée à chaque situation.

Actions solidaires auprès des hôpitaux, des entreprises et des habitants des quartiers créés par CBo Territoria

Commande de 5 000 masques (chirurgicaux et FFP2 livrés directement au CHU) et masques visières proposés aux commerçants de Beauséjour, la nouvelle ville créée par CBo Territoria ;

Distribution de 1 800 fleurs coupées de producteurs locaux au personnel soignant des 2 CHU de l'île ;

CBo Territoria met à la disposition de l'Association ADESIR son agence immobilière de Beauséjour (avec ordinateurs et imprimante) afin que leurs encadrants puissent accueillir les enfants scolarisés en rupture numérique et les accompagner 2 jours par semaine, tout en veillant à la bonne tenue des mesures sanitaires.

CBo Territoria étudiera toute nouvelle mesure qu'il serait opportun de prendre au fur et à mesure de l'évolution de la situation et de sa gestion par les autorités, afin d'accompagner au mieux les entreprises dans la reprise d'activité.

CBo Territoria, un Groupe solide face aux enjeux d'une crise exceptionnelle

Il est rappelé que CBo Territoria affiche un bilan particulièrement solide pour faire face à un environnement économique soudainement dégradé. Sa structure bilancielle comprend, après remboursement de l'OCEANE au 2/1/20, une trésorerie de 28,7 M€ et affiche un ratio d'endettement LTV de 45,4%. Son activité bénéficie d'un carnet de commande ferme de plus de 62 M€ comprenant notamment la livraison à venir du plus grand Leroy Merlin de La Réunion et les ventes de logements sociaux et intermédiaires à SHLMR/Action Logement.

L'Île de La Réunion peu affectée par le COVID-19

La diffusion du COVID-19 à La Réunion est à ce jour limitée à 410 cas (pour 850 000 habitants) depuis l'apparition du premier cas importé le 11 mars 2020. Le nombre de nouveaux cas par jour est en forte baisse depuis le 11 avril 2020. Seulement deux cas sont en réanimation sur 15 personnes actuellement hospitalisées et aucun décès n'a été à déplorer depuis le début de l'épidémie.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 : mercredi 19 août 2020 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dirce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.fr