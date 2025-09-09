CBO TERRITORIA : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025

Communiqué de presse – Mise à disposition
Rapport financier semestriel
Sainte-Marie, le 9 septembre 2025, 19h45
MISE A DISPOSITION DU
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025
La société CBo Territoria annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport comprend notamment :
- L'attestation de la personne responsable ;
- Le rapport semestriel d'activité ;
- Les comptes consolidés résumés semestriels ;
- Le rapport des Commissaires aux comptes.
Le Rapport Financier Semestriel 2025 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.cboterritoria.com , dans la rubrique « CBo Territoria / Finance / Documents financiers et extra financiers / Rapports semestriels ».
Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe CBo Territoria sur le site Internet www.cboterritoria.com ou sur www.actusnews.com .
A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)
Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (378,2 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2024). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.
Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.
CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).
Plus d'informations sur cboterritoria.com
Contacts Investisseurs
Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com
Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com
Contacts Presse
Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com
Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr
La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com
