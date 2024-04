CBO TERRITORIA : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Communiqué de presse – Mise à disposition du Rapport Financier Annuel

Sainte-Marie, le 11 avril 2024, 20h

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

La société CBo Territoria annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2023, sous format ESEF.

Le rapport comprend notamment :

le message des dirigeants et la présentation du Groupe,

le rapport de gestion,

les informations sociales, environnementales et sociétales,

le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

les comptes consolidés 2023,

les comptes annuels 2023,

les rapports des commissaires aux comptes,

l'ordre du jour et le projet de résolutions de l'Assemblée Générale du 2 mai 2024,

l'attestation de la personne responsable.

Le Rapport Financier Annuel 2023 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.cboterritoria.com , dans la rubrique « Finance / Documents financiers et extra financiers / rapports annuels / 2024 ».

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe CBo Territoria sur le site Internet www.cboterritoria.com ou sur www.actusnews.com .

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (318,9 M€, soit 86% de son patrimoine total en valeur à fin décembre 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement gra?ce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

