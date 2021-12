CBO TERRITORIA : CBo TERRITORIA : SUCCES DU LANCEMENT COMMERCIAL DE DEUX RESIDENCES ELIGIBLES AUX DISPOSITIFS FISCAUX PINEL DOM ET GIRARDIN IS

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 3 décembre 2021, 10h45

Succès du lancement commercial de deux résidences éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS

·Résidence Bengali 1 dans le quartier de Marie Caze, à Saint-Paul, près des plus belles plages de La Réunion

·Résidence Kaloupilé dans la nouvelle ville de Beauséjour, à Sainte-Marie, proche de la capitale économique de La Réunion

CBo Territoria annonce la réussite du lancement commercial de ses deux nouvelles résidences réunionnaises éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS.

La première résidence, Bengali 1, commercialisée à hauteur de plus de 70 %, est située dans le quartier à vivre de Marie Caze qui surplombe la baie de la ville de Saint-Paul et l'océan Indien.

Localisée à quelques encablures de Saint-Gilles, fameuse station balnéaire de La Réunion, Bengali 1 bénéficiera de la proximité du quartier d'affaires de Savanna, du centre-ville de Saint-Paul et de la plus grande zone commerciale, située au Port. La zone de vie de Marie Caze offre des accès immédiats à de nombreux services tels qu'un lycée, un centre hospitalier, une zone commerciale et de loisirs avec notamment un cinéma multiplexe et une réserve naturelle classée.

La résidence sera composée de 33 logements du T2 au T4, avec des vues dégagées sur le Cap la Houssaye et la Baie de Saint-Paul.

Les appartements, et leur place de parking, seront livrés début d'année 2023 avec un très haut niveau de prestations.

Fort de ce succès commercial, CBo Territoria lancera en janvier prochain la commercialisation de la résidence Bengali 2, offrant à la vente en l'état futur 32 logements du T2 au T3.

Deuxième résidence commercialisée avec succès en affichant un taux de réservation de près de 40%, la résidence KALOUPILE sera située à 5 minutes à pied du centre de la nouvelle ville de Beauséjour, créée par CBo Territoria sur la commune de Sainte-Marie, à proximité de Saint-Denis, capitale de La Réunion. Elle bénéficiera de la présence de nombreux commerces de proximité (boulangerie, commerces de bouche, supermarché U, marché forain et espace de restauration) et services (centre médical, pharmacie, club sportif avec tennis, squash et practice de golf) grâce à la connexion d'une coulée verte réservée aux piétons et adoubée par les joggers. A 5 minutes en voiture, seront accessibles la zone commerciale de Duparc et la voie rapide à destination de Saint-Denis.

KALOUPILE sera composée de 35 logements du T2 au T4 avec des vues dégagées sur l'ensemble du littoral Nord de La Réunion, sa livraison est prévue courant 2023.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 2021 : Mercredi 16 février 2022, après bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dirce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Catherine Galatoire

06 92 65 65 79

cgalatoire@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l3BtkpmblW7Jm5prZ52Wb2iVm5uSk5LGl2PHxZNsmJ3KcJpllmZiZ5TIZnBjl2Zu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72218-cp-cbot-offre-pinel-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com