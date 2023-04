CBO TERRITORIA : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre avec le bureau d'étude en environnement Biotope

Communiqué de presse – Signature accord-cadre

Sainte-Marie, le 27 avril 2023, 20h

CBo Territoria renouvelle son accord-cadre

avec le bureau d'étude en environnement Biotope

En acteur responsable, CBo Territoria porte depuis toujours une attention particulière aux aspects sociaux et environnementaux dans chacun de ses projets d'aménagement et de construction. Dès 2013, le Groupe a ainsi choisi de se faire accompagner sur le volet environnemental par la société d'ingénierie Biotope, dont la démarche vise à concilier préservation des richesses naturelles, limitation des impacts et risques environnementaux et dynamisme de l'aménagement du territoire. Fiers du travail mené depuis dix ans dans le cadre de cette collaboration, CBo Territoria et Biotope annoncent la prolongation de cet accord déjà renouvelé un première fois en 2018.

Concrètement, Biotope intervient auprès de CBo Territoria pour chaque projet dès les études de faisabilité, lors de la réalisation des dossiers réglementaires et sur la phase opérationnelle de construction ou d'aménagement des projets du Groupe. Biotope mesure et suit dans le temps des indicateurs (application des mesures règlementaires sur des thématiques variées : biodiversité, déchets, énergie, eau, carbone, artificialisation des sols…) qui contribuent à l'amélioration de la performance environnementale des opérations à multi-échelles.

Biotope assure également un rôle de conseil pour CBo Territoria sur tous les aspects réglementaires dans ces domaines.

Depuis 10 ans, des résultats tangibles ont été constatés dans l'amélioration des pratiques et du management environnemental des entreprises partenaires. Ce suivi a permis ainsi d'enrichir la stratégie RSE du Groupe.

Cet accord-cadre contribue notamment pour CBo Territoria à l'atteinte de son objectif « 100% de ses opérations répondant à la charte chantier propre », basé notamment sur le tri systématique, la traçabilité et la valorisation optimale des déchets de chantiers.

En outre, CBo Territoria exige de ses contractants des engagements en termes de respect des règles de sécurité, de respect du droit social, de respect des dispositions du Code du Travail et également en matière environnementale. Ainsi, chaque contractant doit préalablement à la régularisation de son contrat signer une charte et s'engager à en respecter les termes.

" Cette mission de coordination environnementale avec Biotope s'inscrit dans la poursuite de nos actions RSE, matérialisée par la feuille de route dénommée « Impact Péi 2030 », qui repose sur plusieurs piliers structurants : protéger nos territoires, travailler avec les potentiels humains de nos territoires et collaborer au sein de l'entreprise dans une organisation résiliente avec les meilleures pratiques RSE, en termes de responsabilité et de performance. Le renouvellement de l'accord-cadre avec Biotope répond à l'enjeu de protection de notre île, en préservant notre environnement et sa biodiversité, et en étant plus exigeant avec nos fournisseurs sur les critères ESG . » indique Géraldine Neyret, Directrice Générale Adjointe.

Calendrier financier 2023

Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023

Résultats du 1 er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€ à fin décembre, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou vente de parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

A propos de Biotope ( www.biotope.fr )

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l'entreprise s'est imposée en 20 ans comme le leader français de l'ingénierie environnementale. Avec près de 240 collaborateurs (experts botanistes, faunistes et environnementalistes) et 21 implantations en France et à l'international, le bureau d'études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans la conservation de la nature et l'intégration environnementale des projets d'aménagement, de la Guyane à la Chine en passant par la Méditerranée. Implantée depuis 2002 à La Réunion, Biotope déploie l'ensemble des savoir-faire de la société localement mais aussi à l'échelle des pays de l'océan Indien. Avec plus de 600 références sur l'île et dans la zone, Biotope est un acteur indépendant et reconnu aux côtés de l'ensemble de ceux qui œuvrent à la conservation de la Nature et au développement durable de nos sociétés.

