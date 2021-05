CBO TERRITORIA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2021 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2021

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 9 juin 2021 à 17 heures 30 au Hub Lizine - 8 rue Pondichéry - La Mare - 97438 Sainte-Marie (La Réunion). L'Assemblée Générale se tiendra selon les conditions habituelles. Néanmoins la Société a décidé de faire une retransmission vidéo, accessible via notre site internet www.cboterritoria.com.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 30 avril 2021 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 21 mai 2021 et dans un journal d'annonces légales (JIR) du 21 mai 2021.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.cboterritoria.com).

Les documents préparatoires à l'Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif, peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la Société.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 : mercredi 18 août 2021 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est sélectionné depuis 10 ans par le Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dirce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Nathalie Cassam Sulliman

ncassam@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : m22blp2ZlpzHm5+blpxumJOVaphjmWiWbmLHlWZok5uUb5tlnWiSZ5iWZm9qmG5r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69395-cp-cbot_mise-a-disposition-documents-agm-9-06-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com