CBI signe un accord de partenariat stratégique avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based et Play-to-Earn

• Création d’espaces virtuels dédiés aux jeux Skill-Based et Play-to-Earn dans AlphaVerse, le métaverse de CBI

• Redevance de licence de 2 millions de dollars US au profit de CBI

• Accord de conseil dans l’univers de la blockchain



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce avoir conclu des accords de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based (jeux dans lesquels les joueurs paient un droit d’entrée pour jouer contre d’autres joueurs pour gagner des prix en fonction de leurs performances) et Play-to-Earn (jeux dans lesquels une partie des revenus est allouée entre les joueurs selon leurs niveaux respectifs) sur la blockchain. Les accords portent sur plusieurs volets dont le principal est la création d’espaces dédiés à ces jeux et le développement de contenus dans AlphaVerse, avec une redevance de licence de 2 millions de dollars US au profit de CBI ; un accord de conseil sur 5 ans visant au business development dans le domaine de la blockchain aux termes duquel Chain Games recevra 1,5 million d’actions CBI; et différentes modalités permettant à CBI d’acquérir jusqu’à 2,5% du capital de Chain Games d’ici le 31 décembre 2022.