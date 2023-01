CBI publie son whitepaper et sa roadmap pour son univers numérique AlphaVerse

• Le whitepaper détaille la technologie et la vision d'AlphaVerse.

• Il comprend également une roadmap décrivant les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse.

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) est fière d'annoncer la publication de son whitepaper complet et de sa feuille de route pour AlphaVerse. Le whitepaper détaille la technologie et la vision derrière AlphaVerse, un monde numérique basé sur la blockchain qui vise à devenir " LA " passerelle vers les mondes des métavers. La feuille de route décrit les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse.