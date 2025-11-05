CBI poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie ACE, avec un retour sur investissement annualisé des activités de minage supérieur à 30% en octobre 2025

● Les activités de minage ont enregistré un retour sur investissement supérieur à 30% sur le mois d'octobre 2025 dans le cadre du partenariat avec Blockware Solutions

● Ces résultats confirment les rendements constatés depuis le lancement du programme en juin 2025, qui s’établissent eux aussi à plus de 30% en rythme annuel

● Le portefeuille de crypto-actifs de CBI poursuit son expansion



Paris, France, le 5 Novembre 2025 à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO - ALCBI; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que les activités de minage ont enregistré un retour sur investissement supérieur à 30% sur le mois d'octobre 2025 dans le cadre du partenariat avec Blockware Solutions. En outre, le portefeuille de CBI se renforce et poursuit son expansion.