CBI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ACE au cours du mois de Janvier 2026

• En janvier, mesuré en bitcoins, le rendement des serveurs de minage est resté élevé par rapport au mois précédent, reflétant la stabilité des conditions du réseau et l'optimisation continue des opérations

• Avec un prix du Bitcoin à 78 000 dollars, le rendement minier annualisé était supérieur à 12 %, confirmant que les opérations minières continuent de générer des rendements attractifs malgré la volatilité persistante du prix du Bitcoin

• Compte tenu des rendements obtenus, CBI a décidé de donner la priorité à l'exploitation minière de Bitcoin à court terme, tout en travaillant avec Blockware Solutions sur une nouvelle activité visant à étendre la plateforme minière à la location de serveurs pour l'intelligence artificielle