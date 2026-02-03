 Aller au contenu principal
CBI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ACE au cours du mois de Janvier 2026
information fournie par Boursorama CP 03/02/2026 à 08:00

• En janvier, mesuré en bitcoins, le rendement des serveurs de minage est resté élevé par rapport au mois précédent, reflétant la stabilité des conditions du réseau et l'optimisation continue des opérations
• Avec un prix du Bitcoin à 78 000 dollars, le rendement minier annualisé était supérieur à 12 %, confirmant que les opérations minières continuent de générer des rendements attractifs malgré la volatilité persistante du prix du Bitcoin
• Compte tenu des rendements obtenus, CBI a décidé de donner la priorité à l'exploitation minière de Bitcoin à court terme, tout en travaillant avec Blockware Solutions sur une nouvelle activité visant à étendre la plateforme minière à la location de serveurs pour l'intelligence artificielle

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
