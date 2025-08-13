 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cava chute après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N chutent de 24,3 % à 63,94 $ avant l'ouverture du marché après que la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction en bourse il y a deux ans

** Le courtier Jefferies déclare que l'abaissement des prévisions "réinitialise les attentes pour qu'elles se révèlent réalistes, voire conservatrices"

** La société manque également les estimations de chiffre d'affaires et de ventes à magasins comparables pour le deuxième trimestre - données compilées par LSEG

** Les analystes de Stifel déclarent que la faiblesse du deuxième trimestre était en grande partie due au fait que le lancement du steak de l'année dernière a été un succès, et que les tendances se sont améliorées jusqu'à présent au cours du trimestre actuel; ils considèrent le fort recul des actions comme une opportunité d'achat

** Au moins six maisons de courtage ont réduit les objectifs de prix pour l'action; la note moyenne de 19 courtiers est "acheter"; avec une prévision médiane de 96 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAVA GROUP
84,680 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

