Cava chute après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles

(Mises à jour)

13 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N chutent de 24,3 % à 63,94 $ avant l'ouverture du marché après que la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction en bourse il y a deux ans

** Le courtier Jefferies déclare que l'abaissement des prévisions "réinitialise les attentes pour qu'elles se révèlent réalistes, voire conservatrices"

** La société manque également les estimations de chiffre d'affaires et de ventes à magasins comparables pour le deuxième trimestre - données compilées par LSEG

** Les analystes de Stifel déclarent que la faiblesse du deuxième trimestre était en grande partie due au fait que le lancement du steak de l'année dernière a été un succès, et que les tendances se sont améliorées jusqu'à présent au cours du trimestre actuel; ils considèrent le fort recul des actions comme une opportunité d'achat

** Au moins six maisons de courtage ont réduit les objectifs de prix pour l'action; la note moyenne de 19 courtiers est "acheter"; avec une prévision médiane de 96 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 25 % depuis le début de l'année