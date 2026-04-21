CATL lance une batterie plus légère pour répondre à une exigence d'efficacité plus élevée

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(Ajoute le contexte du paragraphe 4)

La société chinoise CATL

300750.SZ a lancé mardi sa batterie phare de dernière génération, dotée d'avancées technologiques qui permettent à un bloc-batterie plus léger d'offrir une autonomie de 1 000 km (621 miles) par charge.

Gao Huan, directeur technique de CATL, a déclaré que la nouvelle batterie Qilin avait été conçue pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles confrontés à des réglementations de plus en plus strictes en matière d'efficacité énergétique, tant en Chine qu'à l'étranger.

L'entreprise a également lancé une batterie Shenxing améliorée, capable de se charger de 10 % à 98 % en moins de 7 minutes.

Le géant chinois des batteries profite du lancement de ses dernières technologies de batteries avant le salon de l'automobile de Pékin, qui débutera vendredi, pour établir des références dans l'industrie et s'aligner sur les directives politiques qui donnent la priorité à la valeur plutôt qu'au volume dans la chaîne d'approvisionnement.

Les constructeurs automobiles chinois gagnent également du terrain dans le segment haut de gamme, intensifiant la concurrence avec les constructeurs traditionnels en courtisant les consommateurs aisés autrefois attirés par la qualité des véhicules de marque allemande.

Des entreprises telles que Seres <601127.SS >, Leapmotor

9863.HK et Dongfeng Nissan ont présenté CATL comme leur fournisseur de batteries dans des campagnes de marketing pour de nouveaux modèles de véhicules électriques (VE).

Les batteries pour véhicules électriques restent le principal moteur de revenus pour CATL, qui a conservé son leadership mondial en servant une gamme diversifiée de clients, dont Tesla TSLA.O , Xiaomi 1810.HK et Toyota 7203.T .

Selon SNE Research, CATL a augmenté sa part de marché dans l'utilisation mondiale des batteries de VE à 42,1 % au cours des deux premiers mois de l'année, contre 38,7 % au cours de la même période l'année dernière.