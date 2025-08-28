Caterpillar revoit à la hausse ses estimations concernant les droits de douane pour 2025 et les porte à 1,8 milliard de dollars

Caterpillar CAT.N a revu à la hausse jeudi son estimation des coûts liés aux droits de douane pour 2025, citant des prélèvements supplémentaires et des clarifications, ce qui a entraîné une baisse de 3 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les droits de douane importants ont augmenté les coûts de la chaîne d'approvisionnement de Caterpillar, car l'entreprise importe des composants clés tels que des capteurs, alors même que les fabricants s'efforcent de localiser la production.

Les derniers droits de douane de l'administration Trump , annoncés le 31 juillet, visent les importations en provenance de dizaines de pays, y compris des partenaires commerciaux majeurs tels que le Canada, l'Union européenne, le Japon, l'Inde et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

"Alors que l'entreprise continue de prendre des mesures d'atténuation initiales pour réduire cet impact, les négociations commerciales et tarifaires restent fluides", a déclaré Caterpillar dans un dépôt réglementaire jeudi.

Caterpillar s'attend désormais à un impact tarifaire de 1,5 à 1,8 milliard de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars au maximum.

La société avait publié ses prévisions précédentes en même temps que ses résultats du deuxième trimestre, sur le site , au début du mois.

Jeudi, elle a déclaré que l'augmentation des coûts pousserait sa marge d'exploitation ajustée vers le bas de sa fourchette cible, bien qu'elle ait laissé inchangées ses perspectives de ventes et de revenus pour l'ensemble de l'année.

Les fabricants de machines industrielles sont confrontés à des coûts plus élevés en raison des droits de douane étendus imposés par Trump sur les importations, tandis que la faiblesse de la demande et les taux d'intérêt élevés limitent leur capacité à répercuter le fardeau sur les clients.

Le fabricant d'équipements lourds a également relevé son estimation des coûts tarifaires du troisième trimestre à 600 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 500 millions de dollars au maximum.